Trudny początek i niezawodne zapasy. Tak Gamrot pokonał legendę!

Mateusz Gamrot (24-2, 8 KO, 5 SUB) wróci do klatki organizacji UFC podczas gali w Perth, a rywalem Polaka będzie Dan Hooker (23-12, 11 KO, 7 SUB). "Gamer" ma za sobą serię trzech wygranych walk z rzędu, a ostatnio rozprawił się z legendą światowego MMA. Przypomnijmy sobie tamten pojedynek.