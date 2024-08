Michał Kubiak trenuje z klubem PlusLigi!

Sezon reprezentacyjny dopiero co dobiegł końca, ale przygotowania do startu PlusLigi trwają. Siatkarze Projektu Warszawa to brązowi medaliści z zeszłego sezonu, a w nadchodzącym chcą nie tylko utrzymać, ale i poprawić wywalczony parę miesięcy temu rezultat. Z ostatnich relacji klubu wynika, że w stolicy trenuje także Michał Kubiak.