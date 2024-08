Niesamowite zagranie Śliwki! Siatkarscy kibice zachwyceni (WIDEO)

🚨 Play of the day! 🚨 Unbelievable point scored by Jagoda Śliwka 🇵🇱!



Watch the CEV #EuroBeachVolley 2024 live on https://t.co/35InljpTyP ➡️ https://t.co/cVO6tGT937#cev #BeachVolleyball #EuropeanVolleyball pic.twitter.com/r3iMV4vxT2