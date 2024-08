Zabłąkani w "Puszczy" na szlaku do Europy. Święto "Wojskowych" przy Łazienkowskiej?

Legia ma tego lata "szczęście" do rozgrywania spotkań w dniach szczególnych dla tego miasta i tego klubu. 1 sierpnia, kiedy w Polsce obchodzono 80-tą rocznicę Powstania Warszawskiego, grała w Bangor przeciw Caernarfon Town i strzeliła Walijczykom sześć goli. W czwartek, w dniu Święta Sił Zbrojnych, ustanowionego dla uczczenia Bitwy Warszawskiej, spotka się z Broendby, by przypieczętować awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji.