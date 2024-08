Gol Cristiano Ronaldo nie pomógł. Zespół Portugalczyka upokorzony w finale

Al Nassr przegrało w niedzielnym finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej z Al-Hilal 1:4. Jest to kolejne trofeum, które wymknęło się z rąk Cristiano Ronaldo, odkąd przeszedł on do saudyjskiego klubu. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zdobył bramkę w tym meczu, jednak była to tylko honorowa zdobycz, ponieważ Al Nassr ostatecznie zostało rozbite.