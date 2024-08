Wrocławianie przystępują do tego spotkania po czwartkowym thrillerze w kwalifikacjach do Ligi Konferencji UEFA. Wicemistrzowie Polski wygrali na własnym stadionie ze szwajcarskim FC St. Gallen 3:2, ale dzięki wynikowi z pierwszego meczu (2:0 dla rywali) stracili szansę na awans do fazy ligowej europejskich pucharów.

Podopieczni Jacka Magiery nie mogą zaliczyć początku nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy do udanych. W trzech pierwszych meczach ani razu nie zaznali smaku zwycięstwa. Remisy z Widzewem (0:0) i Lechią (1:1), a także porażka w wyjazdowym spotkaniu z Piastem (0:2) sprawiają, że Śląsk plasuje się tylko jedno miejsce nad strefą spadkową.

ZOBACZ TAKŻE: Ale lanie! Wieczysta rozbiła lokalnego rywala, totalna deklasacja

Ich niedzielni rywale to ostatnia drużyna w tabeli PKO BP Ekstraklasy. "Scyzoryki" wywalczyli zaledwie jeden punkt w czterech meczach. W ostatnim meczu zmierzyli się na własnym stadionie z Cracovią. Był to debiut Jacka Zielińskiego - nowego szkoleniowca Kielczan, jednak nie mógł on zaliczyć go do udanych. Korona straciła dwie bramki, a na domiar złego Yevgeniy Shikavka zmarnował rzut karny w końcówce spotkania.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Korona Kielce od godziny 14:45 na Polsatsport.pl.

ŁO