UEFA podjęła decyzję! Szymon Marciniak wraca na europejskie boiska

Szymon Marciniak zdążył już odpocząć po Euro 2024, podczas którego do samego końca był kandydatem do roli głównego arbitra wielkiego finału. Ostatecznie w decydującym starciu pełnił funkcję sędziego technicznego. Po krótkich wakacjach Marciniak zdążył już poprowadzić kilka spotkań w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Teraz arbiter wróci do prowadzenia spotkań międzynarodowych.