Pierwsza wygrana Stali Mielec w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy

Ekstraklasowi piłkarze FKS Stali Mielec w poniedziałkowym spotkaniu pokonali u siebie Piast Gliwice 2:0. Jest to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie drużyny z Podkarpacia.

Piast przystąpił do meczu z Mielcu mając świadomość, że jeśli zdobędzie trzy punkty, to obejmie fotel lidera. Drużyna z Górnego Ślaska zgromadziła osiem punktów, a prowadząca w tabeli Legia Warszawa - 10. Gliwiczanie, którzy zagrali bez Fabiana Piaseckiego (zastąpił go Maciej Rosołek) nie powiększyli dorobku punktowego. Napastnik (podobnie jak pomocnik Jorge Felix) leczy kontuzję.

W pierwszej połowie bliżsi zdobycia gola byli mielczanie. W 44. min. słupek uratował Piasta od utraty gola po strzale Szkurina.

W 55. min. efektowne uderzył na bramkę Stali Grzegorz Tomasiewicz, ale jednak niecelnie.

W 79. min. mielczanie objęli prowadzenie za sprawą Szkurina. Otrzymał on dobre, prostopadłe podanie od Matthewa Guillaumiera i mając przed sobą tylko bramkarza, mimo stosunkowo ostrego kąta potrafił celnie uderzyć.

Kilka minut później „zaspali” gliwiccy obrońcy. Pozostawili Ravve Assayaga bez opieki, w czasie gdy mielczanie przeprowadzili kontrę. Piłka trafiła do Assayaga, który był górą w sytuacji sam na sam z Frantiskiem Plachem.

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Franciszka Smudy, który w przeszłości był zawodnikiem i trenerem Stali.

Stal Mielec - Piast Gliwice 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Ilja Szkurin (79), 2:0 Ravve Assayag (85).

Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Bert Esselink, Mateusz Matras, Marvin Senger - Krzysztof Wołkowicz (62. Krystian Getinger), Maciej Domański (90+2. Fryderyk Gerbowski), Matthew Guillaumier, Koki Hinokio (62. Adrian Bukowski), Alvis Jaunzems (71. Robert Dadok) - Ilja Szkurin, Łukasz Wolsztyński (71. Ravve Assayag).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór (46. Igor Drapiński), Jakub Czerwiński, Tomas Huk - Tihomir Kostadinov (46. Damian Kądzior), Patryk Dziczek, Michał Chrapek (72. Miłosz Szczepański), Grzegorz Tomasiewicz, Michael Ameyaw (90. Szczepan Mucha) - Maciej Rosołek.

Żółte kartki - Stal Mielec: Krzysztof Wołkowicz, Łukasz Wolsztyński, Mateusz Matras, Maciej Domański, Ilja Szkurin.

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów 4 308.

BS, PAP