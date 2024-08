Jagiellonia Białystok "spadła" do eliminacji Ligi Europy po porażce w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów z norweskim FK Bodo/Glimt. W których europejskich rozgrywkach wystąpi drużyna mistrza Polski? Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Ajax Amsterdam w czwartek 22 sierpnia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.