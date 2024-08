Śmierć 11-latka na boisku. Podejrzany zatrzymany przez służby

W niedzielny poranek do tragicznych wydarzeń doszło w hiszpańskiej miejscowości Macejon. Na boisku należącym do miejscowego klubu zamaskowany sprawca zaatakował grupę grających na boisku dzieci. Ranił on nożem 11-letniego chłopca o imieniu Mateo, którego życia nie udało się uratować. W poniedziałek zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o dokonanie tej zbrodni.