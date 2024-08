Świątek ściga się z Sabalenką. Wielka przewaga Polki

Aryna Sabalenka dopiero co wygrała turniej WTA w Cincinnati, pokonując po drodze Igę Świątek. W finale Białorusinka okazała się lepsza od reprezentantki gospodarzy Jessici Peguli. Było to setne zwycięstwo urodzonej w Mińsku tenisistki w zawodach rangi WTA 1000. Sabalenka dobrnęła do takiej liczby najszybciej spośród wszystkich tenisistek od 2017 roku. Jej wynik może zostać jednak szybko poprawiony przez Igę Świątek.