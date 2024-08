Nowy piłkarz Legii Warszawa! Transfer z Anglii ogłoszony

Maxi Oyedele przeszedł z Manchesteru United do Legii Warszawa. Defensywny pomocnik podpisał trzyletni kontrakt. 19-latek wychowywał się w Anglii, ale występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Oyedele od ósmego roku życia trenował w akademii Manchesteru United. Jego matka jest Polką, a ojciec Nigeryjczykiem. Zdobył m.in. Puchar Anglii juniorów w 2022 roku. Występował w drużynie rezerw "Czerwonych Diabłów". Ma za sobą również grę w młodzieżowej Lidze Mistrzów w sezonie 2021/22. Dwukrotnie był wypożyczany do występującego w League Two Forest Green Rovers (14 meczów w ubiegłym sezonie) i Altrincham FC.

Oyedele łącznie zagrał 10 meczów w reprezentacjach Polski U18, U19 i U21. Zawodnik znalazł się w kadrze Manchesteru United na letnie zgrupowanie w USA i był chwalony przez trenera Erika ten Haga.

"Mam wrażenie, jakbym miał trafić do Legii od dłuższego czasu, więc cieszę się, że ten transfer doszedł do skutku. Jestem bardzo podekscytowany przed występami na tym stadionie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jakim wielkim klubem jest Legia. Chcę zdobyć mistrzostwo Polski i być częścią tej drużyny. Dla mnie to przede wszystkim ogromna szansa, żeby zapracować na swoje nazwisko. Kiedy tu przyjechałem odbyłem rozmowę z trenerem. Przedstawił mi dokładny i obszerny plan" - powiedział Maxi Oyedele, cytowany przez stronę klubu.

Oyedele jest defensywnym pomocnikiem, ale może grać również wyżej jako środkowy pomocnik.

"Dołącza do nas niespełna 20-letni zawodnik, który edukację piłkarską rozpoczął w kolebce futbolu, w Anglii, w jednym z najlepszych klubów Europy. To piłkarz, który jest reprezentantem Polski. Ma niesamowity potencjał, a my chcemy stworzyć mu takie warunki, aby miał szansę udowodnić jego skalę. Rywalizacja w środku pola jest mocna. Myślę, że Maxi – ze swoimi umiejętnościami technicznymi, warunkami fizycznymi i zmysłem taktycznym – nie będzie w tej rywalizacji na straconej pozycji. W tej strefie potrzebujemy więcej opcji" - podkreślił dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Legia była aktywna w letnim oknie transferowym. Jednak po tym jak kontuzję odniósł Juergen Elitim pojawił się problem z obsadą środka pola.

"Jesteśmy już bardzo blisko spełnienia jednego z najważniejszych celów na ten sezon - gry w fazie ligowej Ligi Konferencji, w związku czym kadra zespołu musi uwzględniać kilka wariantów w każdej formacji. Między innymi również dlatego zdecydowaliśmy się pozyskać Maxiego" - dodał Zieliński.

Maxi Oyedele będzie występował w Legii z numerem 6. Nie zagra w czwartek z Dritą Gnjilane, ale może zadebiutować w niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław.

BS, PAP