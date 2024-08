Magdalena Fręch odpadła z US Open. Porażka już w pierwszej rundzie

Magdalena Fręch przegrała z Greet Minnen 5:7, 5:7 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open i pożegnała się z turniejem. W premierowej partii walka toczyła się do samego końca, a w drugiej Polsce udało się wrócić ze stanu 0:4. To jednak było za mało. W walce o trzecią rundę Minnen zagra z Donną Vekic.