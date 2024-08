Medaliści olimpijscy przygotowują się do startu PlusLigi. Już trenują w klubach!

Rozgrywki PlusLigi zbliżają się wielkimi krokami. Wiadomo, że pierwsze spotkania zostaną rozegrane w weekend 13-15 września. Siatkarze, którzy swój sezon kadrowy skończyli z medalami olimpijskimi na szyjach, po powrocie z Paryża dostali kilka dni wolnego. Teraz jednak wrócili do Polski, by wraz ze swoimi klubami przygotowywać się do sezonu 2024/2025 w lidze mistrzów Europy.