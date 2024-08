Pierwszy dzień US Open i już grają Polacy. Sprawdź, o której godzinie

Troje polskich tenisistów rozegra w poniedziałek mecze pierwszej rundy US Open. Około godziny 19 czasu polskiego na kort wyjdą Magdalena Fręch i Maks Kaśnikowski, a ok. 22 do gry przystąpi Magda Linette. Na spotkania Igi Świątek i Huberta Hurkacza trzeba zaczekać do wtorku.