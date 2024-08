Holger Rune i Brandon Nakashima zagrają ze sobą podczas rywalizacji w tegorocznym US Open. Kto awansuje do kolejnej rundy? Relacja live i wynik na żywo meczu Holger Rune - Brandon Nakashima na Polsatsport.pl.

US Open to ostatni z "Wielkich Szlemów" w roku. Tytułu bronić będzie Novak Djokovic, który w wielkim finale wygrał 6:3, 6:2, 7:6 z reprezentującym gospodarzy Benem Sheltonem. W tym roku Serb również stawiany jest w roli faworytów. Chęć na zwycięstwo mają też na pewno Carlos Alcaraz, który rozegrał słaby turniej w Cincinnati oraz wciąż powracający do gry Jannik Sinner.

Z rywalizacji w Nowym Jorku wycofał się Rafael Nadal.

Tradycja amerykańskiego "Szlema" sięga 1881 roku. Od 1978 roku rywalizacja toczy się na kortach w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. W 2023 roku pula nagród dla uczestników wyniosła 65 milionów dolarów.

