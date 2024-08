Novak Djoković narzeka po pierwszym meczu na US Open. Takie słowa mistrza

Serbski tenisista Novak Djoković narzekał na to, że jego mecz w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open przeciągnął się do północy. - Mam nadzieję, że następny zagram o przyzwoitej porze - powiedział po zwycięstwie nad Radu Albotem z Mołdawii 6:2, 6:2, 6:4.