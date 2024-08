Od 28 sierpnia do 8 września 2024 roku w Paryżu zostaną rozegrane XVII Letnie Igrzyska Paralimpijskie. Do 2023 roku doszło do zmiany nazwy tej imprezy w języku polskim. Polski Komitet Paraolimpijski zmienił nazwę na Polski Komitet Paralimpijski, igrzyska paraolimpijskie nazywają się teraz paralimpijskimi. Dlaczego "paralimpiada" zastąpiła "paraolimpiadę"? Czym były spowodowane te zmiany?