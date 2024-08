Carlos Alcaraz w kolejnej rundzie US Open. Co za seria Hiszpana!

Carlos Alcaraz pokonał Australijczyka Li Tu 6:2, 4:6, 6:3, 6:1 i awansował do drugiej rundy turnieju US Open w Nowym Jorku. Hiszpański tenisista wygrał tym samym 15. z rzędu mecz w Wielkim Szlemie, bowiem wcześniej triumfował zarówno we French Open w Paryżu, jak i londyńskim Wimbledonie.