Kurek ledwo pojawił się w nowym klubie, a tu takie słowa. "Na szczycie"

Bartosz Kurek po pięciu latach przerwy wraca do PlusLigi. Kapitan reprezentacji Polski i świeżo upieczony srebrny medalista olimpijski wrócił już do klubu po kilku dniach wolnego i razem z drużyną przygotowuje się do nowego sezonu. W rozmowie z portalem plusliga.pl Kurek opowiedział o swoich pierwszych wrażeniach po powrocie do rodzimej ligi.