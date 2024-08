"Możemy liczyć na minimum cztery medale". Odważne deklaracje Polaków

Szermierka na wózkach w programie paralimpijskim jest od samego początku (Rzym 1960). Nasi szermierze wystąpili po raz pierwszy w Atlancie (1996 rok) w składzie: śp. Arkadiusz Jabłoński i śp. Jadwiga Polasik. Wtedy to również zdobyliśmy swój pierwszy medal. Polasik w szpadzie w kategorii A zdobyła srebro. Od Atlanty do Tokio polscy szermierze wracają do kraju przynajmniej z jednym medalem.