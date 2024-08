W Wilanowie cztery polskie pary wśród duetów z całego świata.

W Wilanowie zakończyły się kwalifikacje do męskiego turnieju VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Jedyną występującą w nich polską parą byli Robert Kozłowski i Maciej Opiela. Niestety, Polacy odpadli z imprezy po przegranej z reprezentantami Łotwy. Po całodniowej rywalizacji do turnieju głównego zakwalifikowali się Niemcy, Norwegowie i dwie drużyny ze Szwecji.