Dramat wicemistrzyni olimpijskiej w siatkówce! Ma ją zastąpić... reprezentantka Polski

Kathryn Plummer to świeżo upieczona srebrna medalistka olimpijska. Utytułowana zawodniczka w nadchodzącym sezonie miała reprezentować barwy Eczacibasi Stambuł. W wyniku kontuzji przez dłuższy czas jednak nie zagra. Do tureckiego klubu z wypożyczenia wrócić ma za to Martyna Czyrniańska.