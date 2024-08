Czas na kolejne wyścigi z cyklu MotoGP. Tym razem najlepsi kierowcy wystartują w Grand Prix Aragonii. Będzie to 12. runda motocyklowych mistrzostw świata. Rywalizacja rozpocznie się w piątek 30 sierpnia i potrwa do niedzieli 1 września. Kto tym razem okaże się najlepszy? Transmisja w Polsacie Sport Premium 2, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.