Porażki wydłużyły drogę Polaków do ćwierćfinałów

Na Plaży Wilanów rozpoczął się turniej główny VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. W piątek do rywalizacji przystąpiły cztery pary z Polski. Żadnej z nich nie udało się awansować bezpośrednio do ćwierćfinałów. Co prawda w pierwszym meczu Maciej Rudol i Michał Korycki pokonali rywali z Norwegii, jednak w drugim ulegli Niemcom. Mimo porażek biało-czerwone pary nie zakończyły rywalizacji w imprezie. W sobotę powalczą o pozostanie w turnieju.