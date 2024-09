Paula Badosa i Yafan Wang zagrają ze sobą podczas rywalizacji w tegorocznym US Open. Która z pań przejdzie dalej? Relacja live i wynik na żywo meczu Paula Badosa - Yafan Wang na Polsatsport.pl.

US Open to ostatni z "Wielkich Szlemów" w roku. Tytułu bronić będzie reprezentantka gospodarzy - Coco Gauff. W wielkim finale Amerykanka wygrała z Aryną Sabalenką 2:6, 6:3, 6:2. Obecnie to Białorusinka wydaje się być jednak w lepszej formie. Wygrała ostatni ze "sprawdzianów" - turniej w Cincinnati - nie tracąc w nim nawet seta.

W gronie faworytek do zwycięstwa stawia się również Igę Świątek czy Jasmine Paolini. W zawodach zabraknie takich gwiazd jak Ons Jabeur i Marketa Vondrousova. Obie panie wycofały się z powodów zdrowotnych.



Tradycja amerykańskiego "Szlema" sięga 1881 roku. Od 1978 roku rywalizacja toczy się na kortach w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. W 2023 roku pula nagród dla uczestników wyniosła 65 milionów dolarów.



Relacja live i wynik na żywo meczu Paula Badosa - Yafan Wang na Polsatsport.pl.