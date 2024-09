Bartosz Kurek w PlusLidze. Tak słynny siatkarz prezentował się w kolejnych sezonach

Bartosz Kurek wraca do PlusLigi! Słynny siatkarz znów zagra w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. To będzie jego trzynasty sezon w polskiej lidze. Jak prezentował się we wcześniejszych latach? W jakich polskich klubach grał? Jakie osiągał sukcesy? Zobacz w galerii zdjęć.