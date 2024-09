Gdzie obejrzeć GP San Marino?

Nie ma żadnych wątpliwości, że zwycięstwo Marca Marqueza na torze Aragon było jednym z najważniejszych momentów w historii MotoGP, jeśli nie w ogóle sportów motorowych. 1043 dni oczekiwania Marca, by ponownie stanąć na najwyższym stopniu podium. Lata walki z kontuzjami, cztery operacje, masa bólu i ogromne ryzyko podjęte przez Marqueza, by zerwać umowę z Hondą i przejść do ekipy satelickiej Ducati. Tak można podsumować ostatnie lata w życiu Marca.