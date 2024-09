Gdzie obejrzeć mecz KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce w Superpucharze Polski?

W pierwszym, zaplanowanym na godz. 14.30 meczu, zmierzą się aktualne mistrzynie kraju i zdobywczynie Pucharu Polski oraz uczestniczki ostatniej edycji Ligi Mistrzyń - KGHM Zagłębie Lubin i wicemistrzynie Polski - drużyna KPR Gminy Kobierzyce, która w ostatnich latach regularnie staje na podium Superligi.

"W ligowej piłce ręcznej od pewnego czasu planowaliśmy realizację nowego projektu, który byłby okazją do promocji dyscypliny na niespotykaną dotąd skalę – w nowej lokalizacji, kilkunastotysięcznej hali, z dużym show i wydarzeniami towarzyszącymi. Widowisko, które byłoby namiastką tego, co się dzieje w trakcie Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii. Chcemy, by takim wydarzeniem był mecz o Superpuchar Polski" – tłumaczył prezes Superligi Piotr Należyty.

Mecze o Superpuchar Polski mają być rozgrywane w Atlas Arenie co najmniej w trzech kolejnych sezonach w ramach zawartego porozumienia władz Łodzi ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Ta dyscyplina do tej pory nie gościła w łódzkiej hali, ale sobotnie wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców i organizatorzy spodziewają się na trybunach ponad 10 tysięcy widzów.

Dla fanów przygotowano wiele atrakcji jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. W bezpośrednim sąsiedztwie Atlas Areny zaplanowano m.in. interaktywne gry przybliżające zasady gry w piłkę ręczną, turniej jeden na jeden dla dzieci, konkursy, strefę gastronomiczną oraz spotkania z byłymi reprezentantami kraju. Dodatkowo, w hali będzie można zrobić sobie zdjęcie z trofeum Superpucharu.

Transmisja meczu KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce w sobotę 7 września w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Początek studia o 14:00. Spotkanie rozpocznie się o 14:30.

