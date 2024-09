Polska medalista paralimpijska odda medal na licytację

Renata Śliwińska, która została wicemistrzynią paralimpijską w pchnięciu kulą w klasie F40, zapowiedziała, że srebrny medal odda na licytację, by pomóc ciężko chorej dziewczynce ze swojej rodzinnej Skwierzyny. Holenderce Larze Baars, z którą przegrała, obiecała rewanż za cztery lata.

28-letnia Śliwińska po złoto w tej konkurencji sięgnęła trzy lata temu w Tokio, a w sobotę na Stade de France osiągnęła równe dziewięć metrów, przegrywając o 10 cm z Baars.

"Z jednej strony trochę boli, że nie obroniłam złota z Tokio, ale z drugiej przecież nikt mi go nie odbierze, a srebro to też wielkie osiągnięcie. Do tego pchnęłam kulą najdalej w sezonie, w tym roku jeszcze nie udało mi się przebić dziewięciu metrów na zawodach" - skomentowała.

Zwróciła uwagę, że konkurs był rozgrywany w trudnych warunkach - przy padającym deszczu i śliskim kole rzutowym.

Eksplozję formy głównej triumfatorki, brązowej medalistki z Rio de Janeiro 2016, tłumaczyła tym, że Holenderka niedawno zmieniła trenera, co przyniosło nadspodziewanie dobre skutki. W efekcie odebrała Polce rekord świata, a w Paryżu rekord paralimpijski, który teraz wynosi 9,10 m.

"Postaram się wszystko odzyskać, ale najbliższa okazja dopiero za cztery lata w Los Angeles" – wspomniała z uśmiechem Śliwińska.

W Skwierzynie tradycyjnie rodzina, sąsiedzi i znajomi wspólnie oglądali jej występ. Znów powstała Strefa Kibica, tym razem w nowo wybudowanej hali sportowej.

Śliwińska zapowiedziała, że srebro z Paryża przekaże na licytację dla Anastazji Zabrockiej z jej rodzinnej miejscowości. Dziewczynka przeszła już sześć operacji ratujących życie, ma czterokończynowe porażenie mózgowe, padaczkę, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i wymaga nieustannej rehabilitacji.

"Mój szwagier pracuje w piekarni z babcią tej dziewczynki. Już od jakiegoś czasu oddaję nagrody czy koszulki startowe na jej leczenie. Niech ten medal chociaż odrobinę przyczyni się do poprawy losu jej i tej rodziny" – uzasadniła Śliwińska.

BS, PAP