Zagraniczne gwiazdy siatkówki, które grały w PlusLidze. Co za wspomnienia!

PlusLiga to jedna z najlepszych lig siatkarskich na świecie. Co roku polskie zespoły rywalizują o europejskie trofea. Nic więc dziwnego, że do ligi regularnie trafiają gwiazdy światowego formatu. Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy kilka gwiazd, które w ostatnich latach grały w PlusLidze. Te nazwiska robią wrażenie!