Czas zainaugurować kolejne zmagania w PlusLidze. We środowe popołudnie oraz wieczór dojdzie do dwóch spotkań, w których PGE Projekt Warszawa zmierzy się z GKS-em Katowice oraz Barkom Każany Lwów podejmie Asseco Resovię Rzeszów. Gdzie oglądać? O której godzinie? Transmisja z obu meczów w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.