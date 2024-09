Sabalenka nagle wypaliła, ależ komunikat! "Zapomniałam wam powiedzieć"

Aryna Sabalenka po zwycięstwie w US Open zdecydowała się na odpoczynek od tenisa. Białoruska zawodniczka, wraz z partnerem Georgiosem Frangulisem, udała się na urlop do Szwajcarii, skąd chwilę później przeniosła się do Grecji. Wydaje się jednak, że przerwa wiceliderki rankingu WTA nie potrwa długo.