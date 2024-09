Nikola Zalewski został niedawno odsunięty od pierwszego składu AS Roma. Polak odrzucił ofertę transferu do Galatasaray, a także nie zdecydował się na podpisanie nowej umowy z "Giallorossi". Doniesienia z ostatnich dni mówiły jednak, że 22-latek zostanie przywrócony do zespołu. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski pozostanie na bocznym torze.