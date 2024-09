To naprawdę może się wydarzyć! Wojciech Szczęsny w kręgu zainteresowań Barcelony

Wojciech Szczęsny może zostać następcą Marca-Andre ter Stegena w Barcelonie! Polski bramkarz kilka tygodni temu ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, lecz niewykluczone, że oferta z "Dumy Katalonii" skłoni go do powrotu do na boisko. Zgodnie z medialnymi doniesieniami "Blaugrana" nawiązała już kontakt z 34-latkiem.