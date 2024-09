WRC odwiedza Amerykę Południową. Kajetanowicz i Szczepaniak są już w Chile

Szesnaście odcinków specjalnych o długości ponad 306 kilometrów czeka na zawodników biorących udział w Rajdzie Chile, jedenastej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata. Do zmagań zgłosili się także Rajdowi Mistrzowie Świata WRC2 Challenger, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Dla reprezentantów ORLEN Rally Team będzie to piąty z siedmiu startów, w których mogą zbierać punkty do klasyfikacji sezonu. Polacy są już na miejscu, gdzie odbyli testy samochodu.