Absurdalna podróż! Piłkarze jechali na mecz... minutę

Piłkarze norweskiego Bodo/Glimt, który w środę w spotkaniu Ligi Europy wygrali 3:2 z portugalskim FC Porto, zostali zmuszeni przez UEFA do podróży na swój stadion autokarem, którym przejechali 220 metrów, co im zabrało niecałą minutę.

Mecz przeszedł do historii norweskiej piłki nożnej jako ”komiczny wieczór w Bodo”.

Miasto liczące 42 tysięcy mieszkańców jest rozległe, lecz samo centrum jest tak małe, że wszędzie można praktycznie dojść pieszo. Większość piłkarzy Bodo/Glimt mieszka niedaleko stadionu Aspmyra i dochodzą na treningi i mecze pieszo. Tym razem według wymogów UEFA musieli zgromadzić się 220 metrów od stadionu, wsiąść do autobusu i następnie po minucie jazdy z niego wysiąść już przy stadionie.

”Tego typu wymaganie ma oficjalnie służyć do integracji zespołu przed meczem, a później do filmowania piłkarzy przybywających na stadion. W sumie mieliśmy około 30 sekund na rozmowy przedmeczowe i było to śmieszne i głupie” - powiedział duński obrońca Bodo/Glimt Villads Nielsen na antenie kanału telewizji publicznej NRK.

”Absurd i komedia” skomentował lokalny dziennik ”Avisa Nordland”. "W czasie kiedy trwa walka z zanieczyszczeniem powietrza z powodu ruchu drogowego to w Norwegii tak krótka i niepotrzebna jazda jest nie do przyjęcia. Niestety takie są przepisy UEFA w pucharach europejskich” - dodał.

Dziennikarze gazety idąc obok autokaru przeszli dystans pieszo i obliczyli, że było to 200 kroków: "Autobus musiał tylko raz skręcić w prawo i już był na miejscu”.

Gazeta zwróciła uwagę na fakt, że Norwegia jest bardzo długim krajem i z położonego za kołem polarnym Bodo/Glimt do Stavanegr lub Kristiansand jest 1500 kilometrów, a do Oslo ”tylko” 1200. "W czasie pandemii Covid-19, kiedy nie latały samoloty, piłkarze byli zmuszeni do podróży na mecze ligowe autokarami, ale tym razem to już była absurdalna przesada” - napisano.

Zaznaczono też, że po meczu nie było już obowiązku wspólnego wyjazdu ze stadionu autobusem na miejsce zbiórki i piłkarze poszli do swoich domów pieszo.

PAP