Już w środę siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź rozpoczną walkę o europejskie puchary. Stawką dwumeczu z czarnogórskim OK Herceg Novi będzie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Gdzie obejrzeć mecz PGE Grot Budowlani Łódź - OK Herceg Novi? O której godzinie? Sprawdź poniżej.