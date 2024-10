Przed nami pierwszy mecz eliminacyjny o awans do Ligi Mistrzyń dla drużyny PGE Grot Budowlanych Łódź. Zespół Macieja Biernata o fazę grupową powalczy z ekipą z Czarnogóry - OK Herceg Novi. Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Grot Budowlani Łódź - OK Herceg Novi na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.