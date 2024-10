Ważny krok w stronę Ligi Mistrzyń! Wyjazdowe zwycięstwo łódzkich siatkarek

Drużyna OK Herceg Novi przegrała z PGE Grot Budowlanymi Łódź 0:3 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzyń. Wygraną w Czarnogórze podopieczne trenera Macieja Biernata przybliżyły się do awansu do kolejnej rundy. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 8 października w Łodzi.