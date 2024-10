To nie wygląda dobrze, Sabalenka goni jak wściekła. Z przewagi Świątek nie zostało wiele

Pod nieobecność Igi Świątek Aryna Sabalenka robi swoje. Białorusinka od kilku tygodni jest nie do zatrzymania, a na horyzoncie nie widać rywalki, która byłaby w stanie przeciwstawić się jej fizycznemu tenisowi. 26-latka dzięki znakomitym wynikom sukcesywnie zmniejsza stratę do Igi Świątek i przybliża się do fotelu liderki rankingu WTA.