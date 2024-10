Już w czwartek w Warszawie dojdzie do ciekawego starcia w Lidze Konferencji Europy. Miejscowa Legia podejmie hiszpański Betis. To goście są faworytami. Legioniści swojej szansy mogą upatrywać w tym, że w składzie Betisu powinno dojść do kilku roszad względem meczów w La Lidze. Jak będzie wyglądała rzeczywistość?