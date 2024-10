Dominator zrobił swoje. Co za wynik, kolejne zwycięstwo

Drugi był Brytyjczyk Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), a trzecie miejsce zająl Włoch Davide Piganzoli (Eolo Kometa).





Pogacar zwyciężył w swoim stylu, po samotnej akcji. Na mecie wyprzedził ścigającą go trójkę Pidcocka, Piganzoliego i Kanadyjczyka Michaela Woodsa (Israel Premier Tech) o minutę i 54 sekundy. 107. edycji wyścigu z Vignoli do San Luki (215 km) nie ukończył inny z kandydatów do triumfu - Belg Remco Evenepoel.

PAP