Siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź zagrają z OK Herceg Novi w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzyń. Podopieczne trenera Macieja Biernata wygrały 3:0 w pierwszym spotkaniu na wyjeździe i we własnej hali mogą przypieczętować awans do fazy grupowej. Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Grot Budowlani Łódź – OK Herceg Novi na Polsatsport.pl.