Już w najbliższy wtorek siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź przystąpią do rewanżowego starcia z OK Heceg Novi. Stawką tego pojedynku będzie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Gdzie obejrzeć mecz PGE Grot Budowlani Łódź - OK Herceg Novi? O której godzinie? Sprawdź poniżej.