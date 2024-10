Wicemistrz olimpijski ma nowe wyzwanie. "Daje mi to dużo frajdy"

Grzegorz Łomacz to jeden z najbardziej doświadczonych siatkarzy. W 4. kolejce obecnego sezonu reprezentant Polski rozegrał swój 500. mecz w PlusLidze. Pomimo tak imponującego stażu, rozgrywający wciąż czerpie radość z gry. - Co sezon PlusLiga jest dla mnie nowym, fajnym wyzwaniem. W Bełchatowie budujemy coś świeżego i daje mi to dużo frajdy - powiedział Łomacz w programie Polsat SiatCast.