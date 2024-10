Wielka balanga PZPN-u?! Zbigniew Boniek mówi wprost! "Trochę mnie to śmieszy"

"Dotarliśmy do szczegółów owianej tajemnicą gali, jaką Polski Związek Piłki Nożnej szykuje z okazji swoich... 105. urodzin. Ściągają delegatów z całej Europy, opłacają im przelot i zakwaterowanie. Nawet w samym związku mają wątpliwości, czy jest powód do zabawy. Wizerunkowo nie wygląda to dobrze. Działacze świętują, a stan polskiej piłki jest fatalny. A wszystko to w momencie, gdy kraj walczy ze skutkami powodzi" – donosił "Fakt" 3 października.

PZPN odgryzł się oświadczeniem. Według federacji Cezarego Kuleszy, nie chodzi o żadną galę z popijawą, tylko przeprowadzona zostanie "międzynarodowa konferencja, która będzie okazją do wymiany doświadczeń wszystkich przedstawicieli środowiska piłkarskiego z Polski i zagranicy".

Gazeta sugeruje, że Kulesza pozazdrościł swemu poprzednikowi Zbigniewowi Bońkowi, za którego kadencji odbyły się huczne obchody stulecia PZPN-u. Związek nie zgadza się z tymi insynuacjami.

"Ostatnie tego rodzaju wydarzenie miało miejsce pięć lat temu. W tym czasie nastąpił rozwój w polskim futbolu w wielu kierunkach. Obecnie PZPN zapewnia komfortowe warunki do funkcjonowania 17 reprezentacji kobiet oraz mężczyzn, zarówno młodzieżowych, jak i seniorskich" – dowodzi federacja, ale pięć lat temu liczba reprezentacji była identyczna.

Prezes Cezary Kulesza odpiera zarzuty

– Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony władz FIFA oraz UEFA. Dzięki temu możemy liczyć na obecność najważniejszych przedstawicieli światowego futbolu. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych federacji piłkarskich, jak również reprezentantami FIFA oraz UEFA. Obchody 105-lecia przewidują aktywny udział osób, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju piłki nożnej w naszym kraju – trenerów, sędziów, przedstawicieli klubów piłkarskich, organizatorów rozgrywek na poziomach regionalnych oraz osób odpowiedzialnych za piłkę dzieci i młodzieży – oświadczył Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Grzegorz Lato czuł niedosyt

Związek zasłania się także Orłami Górskiego, którzy 50 lat temu zdobyli srebrny medal MŚ w RFN-ie. Sęk w tym, że ta rocznica została już upamiętniona przez federację w czerwcu, przed ME! Inna rzecz, że król strzelców tamtego mundialu Grzegorz Lato jasno ocenił klasę, z jaką PZPN ową fetę zorganizował.

- Zaprosili nas na mecz z Ukrainą z okazji 50-lecia zdobycia medalu na MŚ 1974 r. Ale tak to zostało zorganizowane, że nawet telewizja nie pokazała, jak nas honorują. To fetowanie odbyło się tak trochę po cichu, ale nie chcę krytykować – powiedział Polsatowi Sport Grzegorz Lato.

Najwyraźniej te słowa odbiły się szerokim echem przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Orły Górskiego zostaną uczczone po raz kolejny. Tym razem już "należycie" – jak czytamy w komunikacie PZPN-u.

Zbigniew Boniek komentuje obchody 105.-lecia PZPN-u

Zamieszanie z obchodami 105. Rocznicy związku skomentował dla Polsatu Sport Zbigniew Boniek.

- Nie rozumiem tylko jednej rzeczy, jaką przeczytałem w komunikacie PZPN-u. Oczywiście, jeżeli związek ma chęć i odwagę, powinien powiedzieć, że organizuje 105-lecie z wielką galą i koniec, kropka. Natomiast zasłanianie się panelem dyskusyjnym, konferencją trochę mnie śmieszy – podkreśla były prezes PZPN-u, aktualny wiceprezydent UEFA.

- Ale ja zapowiedziałem swój przyjazd, zostałem zaproszony i stawię się z przyjemnością, a co do pozostałych spraw związanych z tymi obchodami się nie wypowiadam. To już nie są moje problemy - dodał.