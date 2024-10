Ekstraliga rugby: Derby w Trójmieście!

To już siódma kolejka Ekstraligi rugby, co oznacza, że sezon zbliża się do półmetka. W najbliższy weekend najciekawiej będzie w Gdyni i Łodzi. Life Style Catering Arka Gdynia i Energa Ogniwo Sopot zmierzą się w meczu, którego stawką będzie pozycja wicelidera. Na przeciwległym biegunie Budowlani Wizjamed podejmą Budmex Rugby Białystok, dla którego prawdopodobnie będzie to ostatnia szansa na zwycięstwo w rundzie jesiennej.