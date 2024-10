Co ze zdrowiem polskich skoczków? Niepokojące wieści o Kamilu Stochu

Kamil Stoch nie wystartuje w mistrzostwach Polski na Średniej Krokwi w Zakopanem z powodu kontuzji kolana, która wymaga dalszej rehabilitacji. Powrót do skakania planowany jest po mistrzostwach, co oznacza, że Stoch będzie musiał poczekać do zimy na kolejne zawody. Dyrektor skoków narciarskich PZN, Alexander Stoeckl, potwierdza, że rehabilitacja przebiega pomyślnie.