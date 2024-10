Niesamowity wyczyn reprezentacji w el. MŚ! 38:0. Rekord!

Niesamowitego wyczynu dokonała piłkarska reprezentacja Japonii, która idzie jak burze przez eliminacje mistrzostw świata 2026. Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni wygrała komplet dziewięciu meczów, w których nie straciła nawet gola! Ich bilans bramkowy to 38:0! To absolutny rekord w kwalifikacjach do mundialu biorąc pod uwagę wszystkie kraje świata!